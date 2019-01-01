  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى


الرياض /سما/

 جدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا.

وأكد المجلس  دعوة المملكة إلى "تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحماس عبر مصر وهذا مفادها..

تقدير إسرائيلي: سقوط 500 قتيل أمام حماس يمنعنا من احتلال غزة

من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

صور : "قُبلة" ترامب الغريبة لميركل تخطف الأنظار في قمة السبع

ستشوه وجوه الكثيرين ..أحمد داوود أوغلو يتوعد بكشف أسرار دعم اردوغان للارهاب

تقديرات الأمن الإسرائيلي: حزب الله سيردّ هذه المرّة و نصر الله ألزم نفسه علنا

حماس تطلب من مصر التدخل لوقف عدوان إسرائيلي محتمل على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

ملادينوف: الأوضاع في قطاع غزة "هشة" وقرار إسرائيل سيؤدي لانخفاض التموين وتراجع الخدمات

اتحاد

اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واستهداف موقع للمقاومة

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!