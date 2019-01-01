مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى

الرياض /سما/

جدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا.

وأكد المجلس دعوة المملكة إلى "تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".