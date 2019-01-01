سفير فلسطين لدى استراليا يزور جامعة النجاح

نابلس / سما /

زار سفير دولة فلسطين لدى استراليا الدكتور عزت عبد الهادي اليوم جامعة النجاح الوطنية لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجامعات الاسترالية.

وكان في استقبال السفير عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والدولية الدكتورة خيرية رصاص، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد العملة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور ماهر أبو زنط، ومساعد رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور محمد السبوع، ومنسق مكتب شؤون البعثات في الجامعة الدكتور امجد القني، والدكتور نضال دويكات.

ورحبت الدكتور رصاص بالضيف، وتحدثت عن الجامعة وتطورها الأكاديمي وبرامجها وفرص التعاون البحثي والأكاديمي، وفرص التبادل الأكاديمي والثقافي وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال ابتعاث الخريجين من جامعة النجاح الى الكثير من الجامعات في الخارج لإكمال دراساتهم العليا.

كما رحبت بالتعاون بين الجامعات الاسترالية وجامعة النجاح في المجالات الأكاديمية والتبادل الطلابي.

بدوره، شكر السفير عبد الهادي جامعة النجاح على حسن الاستقبال، وتحدث عن فرص للتعاون والاستفادة من البرامج الأكاديمية والبحثية في مختلف العلوم التطبيقية والتكنولوجية.

كما تحدث عن إمكانية استضافة خبراء استراليين في مجالات تقنية مختلفة.

وتحدث الدكتور العملة عن تقدم الجامعة على المستوى البحثي، فيما تحدث الدكتور السبوع عن الأبحاث العلمية التابعة للجامعة وعن الاقتباس من هذه الأبحاث على مستوى العالم.