فوز الطالبة سمر القواسمي من جامعة بيت لحم بلقب سفيرة التراث والفلكلور للعام 2019

بيت لحم / سما /

فازت الطالبة سمر خالد القواسمي من جامعة بيت لحم بلقب سفيرة فلسطين للتراث والفلكلور للعام 2019، في المسابقة التي نظمتها الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث في غزة، والملتقى الدولي للتراث والفلكلور في القاهرة، بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية، برعاية جامعة الدول العربية واليونسكو.

وتم الإعلان عن النتائج في مهرجان عقد في غزة بالتزامن مع مهرجان آخر نُظم في مدينة البيرة في الخامس والعشرين من آب الجاري، بحضور د. ميشيل صنصور، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة، ومي جابر مساعدة عميد شؤون الطلبة ومجموعة من طلبة الجامعة.

وتم ترشيح القواسمي، وهي طالبة في كلية ادارة الأعمال، من قبل لجنة داخلية نظمتها عمادة شؤون الطلبة، ضمت: د. هالة راشد، عميدة كلية التربية في جامعة بيت لحم، ود. سعيد عياد، رئيس دائرة اللغة العربية ومي جابر، بعد لقاء عدد من المترشحات من الجامعة.

ومن المقرر أن تشارك القواسمي في فعاليات المهرجان الدولي للتراث والفلكلور الذي سيعقد في القاهرة في 15 تشرين الأول 2019 للمنافسة على لقب سفيرة التراث والفلكلور دولياً.

وفي حفل الاعلان عن الفائزة، قال الأستاذ جمال سالم، رئيس الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث: "إدراكًا من الهيئة وإيمانًا منها بأهمية تراثنا وحرصًا منها للحفاظ عليه، وتعريف دول العالم به، قامت بتوقيع اتفاقية مشتركة بالتعاون مع الملتقى الدولي للتراث والفلكلور، وبإشراف سفارة دولة فلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو بالقاهرة، لاختيار سفيرة التراث والفلكلور العالمي".

وأضاف: "وتحقيقًا لذلك، نظمت مسابقة اختيار فتاة تحمل لقب سفيرة فلسطين للتراث والفلكلور بمشاركة الجامعات الفلسطينية في جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية لاختيار أفضل فتاة من كل جامعة وترشحيها لهذا اللقب وفق معايير محددة وضعتها الهيئة واللجنة التحضيرية، وسيتم نقلها للمرحلة الثانية في القاهرة لاختيار أفضل مرشحة لتحمل لقب سفيرة التراث والفلكلور العالمي".

من جهته قال صنصور: إن مشاركة جامعة بيت لحم في هذه المسابقة تأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني، من ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى تشجيع الطلبة على االاهتمام بالتراث والفلكلور الفلسطيني والحفاظ عليه.

وأضاف صنصور: نبارك للطالبة سمر ولجامعتنا هذا النجاح، ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح.