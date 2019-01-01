قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر هددت حماس بوقف رعاية اتفاق التهدئة مع إسرائيل إذا استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وتقلت القناة العبرية عن ما وصفتهم بالمصادر في مصر بعد اللقاءات مع حماس، أن مصر هددت حماس بوقف رعاية اتفاق التهدئة مع "إسرائيل" إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الصواريخ.

وأضافت القناة: يقول المصريون إن هناك إجراءات جديدة ترعاها مصر لتخفيف الضغط على غزة في المستقبل القريب.

في سياق متصل، قالت قناة الحدث الفضائية، أن القاهرة أبلغت وفد "حماس" أنها ستوقف رعايتها لأي مبادرة تهدئة مع "إسرائيل" في حال استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه "غلاف غزة.

وأضافت القناة حسب مصادرها، أن القاهرة طالبت "حماس" بإقرار خطي بالالتزام باتفاقيات التهدئة مع الاحتلال، وعدم التصعيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب.

ولفتت أن "حماس" أبلغت القاهرة أن هناك من يحاول إفشال التهدئة، وأنها ستبقى ملتزمة بها طالما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، نقلت القناة عن مصادرها، أن القاهرة حذرت حركة "حماس" من الدخول بحرب بالوكالة لصالح حزب الله اللبناني، وإيران، اللذان تشتعل الجبهة بينهما وبين "إسرائيل" في الوقت الراهن.

وتابعت، أن "حماس" أكدت لمصر أن العلاقات مع إيران ليست على حساب مصر والدول العربية.

وكان وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة قد وصل إلى القاهرة أمس الاثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن الوفد سيلتقي بالمسؤولين المصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته".

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لزيارات عديدة أجرتها قيادة حماس بمستوياتها المختلفة لمصر لبحث الملفات الثنائية والشأن الفلسطيني ومعاناة قطاع غزة.

وكانت مصادر أكدت أمس أن وفدًا من الحركة يضم مشتهى وتوفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي قد توجه للقاهرة بدعوة مصرية.