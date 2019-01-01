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لبنان: سنشكو العدوان الإسرائيلي لمجلس الأمن

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: سنشكو العدوان الإسرائيلي لمجلس الأمن


بيروت /سما/

يعتزم لبنان التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على خلفية "العدوان الإسرائيلي" الأخير، وفق ما أعلنه وزير الإعلام جمال الجراح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، اليوم الثلاثاء، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء عقب اجتماعه في السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت.

وقال الجراح إن "العدوان الإسرائيلي مدان ومرفوض، وهناك اتصالات تجري لردع العدو، والحكومة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن"، دون تفاصيل إضافية أو تحديد للأطراف التي يتم التواصل معها أو تقديم موعد محدد للشكوى.

‎ وأضاف أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد، في وقت لاحق الثلاثاء، اجتماعا لـ"البحث في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان".

وفي بيان سابق الثلاثاء، أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لاسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية فجر الأحد وانفجار إحداهما.

أما فجر الإثنين فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، يتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراء الحادثتين من خلال تصريحات مسؤوليه.

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