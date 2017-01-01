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مجلس الأمن يعقد جلسة حول التطورات بالعراق

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يعقد جلسة حول التطورات بالعراق


سما / وكالات/

يعقد مجلس الأمن، الأربعاء، جلسة حول العراق لبحث آخر تطورات الأوضاع في العراق.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي): "سيعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة جلسة تتناول الأوضاع في العراق الأربعاء، في تمام الساعة 10: 00 صباحا بتوقيت نيويورك 14: 00 ت.غ)".

وأضاف: "ستقدم جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إحاطة بعد بدء الجلسة بقليل".

وأشار إلى أن بلاسخارت "ستقدم إحاطة حول التطورات في العراق وبعثة يونامي".

كما سيناقش المجلس تقريرا للأمين العام حول العراق مقدما إلى مجلس الأمن.

ولا يزال العراق يعاني من عدم الاستقرار ونقص الخدمات العامة، وبالتحديد في المناطق المحررة التي تعرضت إلى أضرار جسيمة بفعل الحرب.

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" بالعراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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