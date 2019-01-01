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الحايك يدعو وزارة التربية والتعليم لمراعاة سكان غزة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يدعو وزارة التربية والتعليم لمراعاة سكان غزة


غزة / سما /

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك: "إن سكان قطاع غزة استقبلوا العام الدراسي الجديد 2019 بظروف هي الأصعب منذ 13 عاماً، بفعل التراكمات الاقتصادية الناتجة عن الحصار والانقسام".

ودعا الحايك في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم لمراعاة الظروف المعيشية لسكان غزة، وتقديم الإعفاءات الدراسية، والتجاوز عن إلزام الطلاب بالزي المدرسي والطلب الزائد على القرطاسية، خصوصاً وأن فئات كثيرة عجزت عن توفيرها بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية.

وأضاف الحايك: "إن الواقع الاقتصادي الصعب ألقى بظلاله على طبقات واسعة في غزة، ودفع بالكثير منهم للتفكير فقط بتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما ينذر بواقع أكثر سوءاً خلال الفترة القريبة".

وأوضح الحايك أن الأنشطة الاقتصادية تشهد منذ مطلع العام 2019 تراجعاً هو الأخطر من نوعه، مع صعود نسبة الفقر بين سكان القطاع لأكثر من 65%، و البطالة لأكثر من 56%، ناهيك عن الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للسكان".

وأكد الحايك أن مواصلة الحصار الإسرائيلي والعمل وفق  آلية الأمم المتحدة لإعادة الاعمار "GRM "وتعطيل المصالحة الفلسطينية تسبب بمنع نهوض النشاطات الاقتصادية الأساسية وبروز أزمات مست حياة السكان بشكل ملموس.

وطالب الحايك جميع الجهات المحلية والدولية بضرورة العمل على إتمام المصالحة الفلسطينية والضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، لافتاً إلى أنه لا يمكن الوصول لحلول لمشاكل القطاع في ظل عدم وجود حل للقضيتين السابقتين.

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