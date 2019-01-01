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منح دراسية لدرجة البكالوريوس في جامعات قطاع غزة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
منح دراسية لدرجة البكالوريوس في جامعات قطاع غزة


غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، عن توفر عدد (30) منحة دراسية لدرجة البكالوريوس في جامعات القطاع للعام الدراسي 2019/2020 بتمويل من المؤسسة الدولية للتربية والعلوم والثقافة – أيسكو ماليزيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنحة ستغطي كافة الرسوم طوال فترة الدراسة، مطالبةً الراغبين في الاستفادة من المنح الداخلية ضرورة التسجيل في أحد التخصصات التالية:

1. الطب البيطري.

2. تطوير البرمجيات.

3. التسويق والتجارة الالكترونية.

4. الهندسة الكهربائية.

5. هندسة الطاقة المتجددة.

6. الحوسبة المتنقلة وتطبيقات الأجهزة الذكية

7. التكنولوجيا الحيوية.

8. الصناعات الغذائية

9. الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

10. نظم المعلومات الجغرافية.

11. أمن المعلومات السيبراني

12. اللغة الانجليزية (ترجمة).

13. علم النفس والارشاد النفسي.

14. الإدارة الصحية

15. الخدمة الاجتماعية

ونشرت وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة للراغبين بالتقدم للمنحة وهي على النحو التالي:

أن لا يقل تقدير الطالب في الثانوية العامة عن (90%).

أن يكون الطالب خريج ثانوية عامة للعام 2019م.

أن يكون الطالب مسجلا في أحد التخصصات السابقة. (حجز مقعد).

لضمان استمرارية المنحة يجب أن لا يقل المعدل التراكمي عن (85%) طيلة فترة الدراسة.

مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطالب.

وأوضحت الوزارة أن الوثائق المطلوبة هي على النحو التالي:

صورة عن كشف الدرجات في الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

صورة عن شهادة الميلاد.

شهادة عدم محكومية.

(4) صور شخصية خلفية بيضاء.

شهادة قيد للإخوة الملتحقين بالجامعات (إن وجدت).

شهادة قيد تثبت التحاق الطالب بإحدى الجامعات والتخصص المطلوب.

عقد ايجار (إن وجد)

استمارة راتب تبين الدخل الشهري للأسرة (إن وجد).

وبخصوص آلية التقدم بالطلب لها فهو على النحو التالي:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الرابط

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScOUzHH32InH23nB…/viewform… حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في تعليمات التقدم للمنحة.

تُسلم الوثائق في مقر وزارة التربية والتعليم العالي لدى دائرة المنح والبعثات، تل الهوى بجوار وزارة الأسرى.

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