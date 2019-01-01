"الوقائي" يحرر شابا اختطف في الخليل ويتحرز على عدد كبير من اسطوانات الغاز التالفة

الخليل / سما /

حرر جهاز الامن الوقائي اليوم مختطفا، والقى القبض على الخاطفين في محافظة الخليل .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الامن الوقائي، ان الجهاز في محافظة الخليل وبعد ورود معلومات عن قيام مجهولين باختطاف شاب قام بمتابعة القضية منذ اللحظات الاولى للحادثة وتمكن من تحرير الشاب من مختطفيه وتم تحويل القضية الى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيق وفقا للقانون والإجراءات المتبعة .

ومن جانب اخر تحرز الجهاز في الخليل على عدد كبير من أسطوانات الغار غير الصالحة للاستخدام وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص من هيئة البترول والدفاع المدني وتم تحويل المضبوطات لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية كما أهاب الجهاز بالمواطنين بعدم استخدام مثل هذه الأسطوانات لما تشكله من خطر على حياتهم وممتلكاتهم .