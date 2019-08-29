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اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين يوضح حقيقة دعوات الإضراب ويكشف موعد صرف الرواتب واللجنة الموحدة تعلق!


رام الله / سما /

أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء يوم الثلاثاء، أن الدوام يسير بشكل اعتيادي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دعوة لإضراب، وأن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة.

وقال اتحاد المعلمين في بيان صحفي إنه تواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتيه وسيتم صرف الراتب خلال اليومين القادمين.

وأكد أنه لا يوجد احد مخول بالحديث عن المعلمين غير الاتحاد وقد تم اعتماد مجموعة من القضايا المطلبية من المؤتمر السادس والمجلس المركزي كخطة عمل واجبة التنفيذ تشمل عددا من القضايا واهمها:

١. توحيد الجسم التربوي من حيث العلاوات والامتيازات وانتهاء المسميات التي قسمت الى اداري من اصل معلم واداري من اصل اداري.

٢. ربط الراتب بجدول غلاء معيشي حقيقي يعتمد السلة الغذائية الضرورية فقط.

٣. تعديل قانون التقاعد ليكون منصفا وعصريا يكفل الحياة التي تليق بالمعلمين.

٤. تطبيق قانون حماية المعلم وتعزيز مكانته بالمجتمع.

٥. العمل على اقرار وتنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون التربية وتحويل التعليم الى مهنة لها استحقاقاتها من علاوات وغيرها.

وتعقيبا على بيان الاتحاد، أكدت اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين ان تشكيلة الاتحاد العام للمعلمين التي جرت اليوم الثلاثاء، كانت تعمل لمصالح افرادها الشخصية، وليس لها أي علاقة في أي قضية تخص المعلم الفلسطيني وسياستهم التي الحقت الضرر بجميع القضايا المطلبية النقابية للمعلم الفلسطيني، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وطالبت اللجنة في بيان لها وزارة التربية والتعليم بأن لا تعترف بهذا الجسم غير المنتخب من قبل المعلمين، وان لا تعتبره ممثلا لهم على هذه الشاكلة، وتشكيل لجان مطلبية مناطقية تمثل جميع المدارس بشكل منتخب.

وأعلنت اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين عن فعاليات تبدأ بإضراب شامل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس 28-29-8-2019 مع توجه المعلمين لمدارسهم حتى الساعة الحادية عشرة، وجملة من المطالب الأخرى.



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