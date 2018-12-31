188 مليون دولار أميركي حجم توزيعات أرباح الشركات المدرجة بالبورصة للسنة المالية 2018

رام الله / سما /

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة أن حصيلة توزيعات أرباح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على مساهميها للسنة المالية 2018، والتي أعلنت توزيعها، بلغ 188 مليون دولار أميركي، بانخفاض بنسبة 2.66% عن توزيعات العام 2017 والتي بلغت ما يقارب 193 مليون دولار أميركي، وذلك رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

واستعرض عويضة، وفقا لبيان صادر عن البورصة، اليوم الثلاثاء، عدد الشركات المدرجة الموزعة للأرباح سواء على شكل أرباح نقدية أو أسهم مجانية أو كليهما، وبلغ عددها 30 شركة بواقع خمس شركات إضافية عن عدد الشركات الموزعة للسنة المالية 2017 وبنسبة تقارب 63% من إجمالي عدد الشركات الكلي البالغ 48 شركة مدرجة.

وبلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 20 شركة، فيما وزعت شركة واحدة أسهما مجانية، ووزعت 9 شركات أرباحا نقدية وأسهما مجانية معا.

وبلغ المجموع الكلي للتوزيعات النقدية ما قيمته 151,403,188 دولارا أميركيا، في حين بلغت للسنة المالية 2017 ما قيمته 159,871,593 دولارا، بانخفاض نسبته 5.30%، في المقابل بلغ المجموع الكلي لتوزيعات الأسهم 36,566,080 دولارا للسنة المالية 2018 مقارنة مع ما قيمته 33,236,244 دولارا للسنة المالية 2017 بارتفاع بلغت نسبته 9.12%.

وبلغت القيمة السوقية للشركات الموزعة للأرباح ما نسبته 77% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، أي ما يقارب 2.878 مليار دولار أميركي، مع العلم أن القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بلغت 3.734 مليار دولار بتاريخ 31/12/2018. وذلك مقارنة مع 2.883 مليار دولار القيمة السوقية للشركات الموزعة أرباح للسنة المالية 2017. وبذلك يكون العائد على الاستثمار بلغ للعام 2018 ما نسبته5.27%، فيما بلغ في العام 2017 ما نسبته 5.54% ويعود هذا الانخفاض الطفيف انعكاساً لانخفاض التوزيعات النقدية للشركات المحققة للأرباح عن العام 2018.

وأكد عويضة أن العوائد السنوية ممتازة مقارنة بمعدلات الفائدة على الودائع المصرفية، الأمر الذي يثبت مجدداً قدرة الشركات الفلسطينية على التكيف مع الظروف المختلفة، في ظل الضبابية التي تسيطر على المستوى المالي الحكومي، والتخوف المحيط بالقطاع الخاص الفلسطيني وانعكاساته السلبية على الاستثمار في فلسطين.