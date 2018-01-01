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الرجوب يطلع وفدا ألمانيا على أوضاع محافظة جنين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع وفدا ألمانيا على أوضاع محافظة جنين


جنين / سما /

 أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدية بليفلد الألمانية، على الأوضاع العامة في المحافظة، ومعيقات الاحتلال التي تمنع فرص إقامة مشاريع تطويرية.

ويحل الوفد الألماني ضيفا على بلدية الزبابدة جنوب جنين، حيث تربط البلديتين مذكرة تفاهم وتعاون منذ عشر سنوات.

وأكد الرجوب أهمية بناء الشراكات والعلاقات مع البلديات من أجل تطوير وتقديم الأفضل، مشيدا بدور ألمانيا التي تساهم في تمويل العديد من المشاريع المرتبطة بالعملية التنموية في فلسطين.

من جانبه، أشار عمدة بلدية بليفلد بيت كلاوزن، إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار تطوير علاقة التعاون مع بلدية الزبابدة، وأن هناك فرصة لتجديد مذكرة التعاون، مبينا أنه يجري التباحث لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة للمياه العادمة، وآخر لإنارة الشوارع بمصابيح موفرة للطاقة.

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