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ايران: رد حزب الله على اعتداءات "اسرائيل" سيكون قاصماً ومدمرا

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: رد حزب الله على اعتداءات "اسرائيل" سيكون قاصماً ومدمرا


طهران /سما/

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن رد حزب الله اللبناني على الاعتداءات الإسرائيلية سيكون قاصماً.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة عبر"تويتر": دون شك سيدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمنا غاليا على اعتدائه على كل من لبنان والعراق وسوريا، معتبرا أن اعتداء "تل أبيب" على بيروت خطأ في حسابات نتنياهو وأن رد حزب الله سيكون صاعقا ومدمرا".

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، أن المعادلة ستتغير وأن استقرار الأمن في المنطقة هو خط أحمر.

وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 الساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

وبعث بعدها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، برسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا، قائلاً للإسرائيليين: "لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا، وانتظروا الرد".

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