وزير الريادة والتمكين يستقبل السفير الفلسطيني لدى تركيا

رام الله / سما /

استقبل وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى.

وأطلع الوزير السعداوي السفير مصطفى على الخطط والمشاريع والاهداف التي تسعى الوزارة لتنفيذها لاسيما المتعلقة بدعم قطاعي الشباب والمرأة وتحديدا الرياديين منهم لتمكينهم ودعم أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم التي من شأنها المساهمة في خلق تنمية شاملة بالمجتمع الفلسطيني.

وقدم الوزير السعداوي شكره وتقديره للسفير مصطفى على هذه الزيارة التي من شأنها التأسيس لتعاون مشترك بين الجانبين يصب في خدمة المصلحة الفلسطينية العليا .

من جانبه وضع مصطفى السعداوي في صورة العلاقات الفلسطينية التركية المميزة وسبل الاستفادة من هذه العلاقة بما يخدم دعم ومساندة المشاريع الريادية التي تخص عمل الوزارة.

ودعا السفير مصطفى الوزير السعداوي الى الاستفادة من التجربة التركية في الريادة والتمكين على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والاجتماعية والسياسة مؤكدا استعداده التام وطاقم السفارة الفلسطينية في تركيا لعمل وتهيأة كافة الظروف التي تخدم وتساهم في جلب الدعم للافكار والمشاريع والخطط في وزارة الريادة والتمكين من الجانب التركي .