الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واستهداف موقع للمقاومة

غزة / سما/

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاءـ اطلاق قذائف صاورخية من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع ‎غزة باتجاه ‎المستوطنات، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط، كما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة".

وردا على اطلاق القذائف، ذكر موقع حدشوت 24 العبري، أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي دمرت نقطة مراقبة لحماس رداً على إطلاق القذائف الصاروخية على القوات بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر إعلام عبرية قد ذكرت أنه تم إطلاق عدد من قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال موقع حدشوت 24 العبري، إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، احدها سقط في البلاد، و3 قرب السياج الفاصل".

فيما ذكر موقع 0404 العبري، أن صاروخ أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة قرب السياج الفاصل.