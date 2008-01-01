ميشال سليمان: حزب الله يعطل الاستراتيجية الدفاعية للبنان

بيروت /سما/

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن الاستراتيجية الإقليمية لحزب الله تعطل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عن لبنان.

وقال ميشال سليمان الذي كان رئيسا للبنان بين عامي (2008-2014)، في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، بثت مساء ليوم الإثنين، إن استراتيجية هذه الميليشيات لا تتناسب مع استراتيجية الداخلية الخاصة بالدفاع عن لبنان وليس عن أي مكان آخر.

وأشار الرئيس اللبناني السابق إلى أن بلاده لم تتوصل بعد إلى إقرار الاستراتيجية الدفاعية، وهي باختصار: "قرار سياسي للدولة وقرار عسكري للجيش والاستفادة من إمكانيات من حزب الله بإمرة الجيش عند اللزوم، وهذه بصورة مؤقتة حتى يأتي السلاح وتسليح الجيش".

وتحدث ميشال سليمان عن إعلان بعبدا عام 2012 الخاص بتحييد لبنان من صراعات المحاور، لأن ارتباط حزب الله أو غيره بالاستراتيجية الإقليمية يعطل الاستراتيجية الوطنية اللبنانية.

وأكد ميشال سليمان أن أحد أهم عوامل نجاح الاستراتيجية الدفاعية في لبنان أيضا، هو اقتناع حزب الله بأن يكون القرار العسكري والأمني والسياسي بيد الدولة.

وشدد ميشال سليمان على أن تفرد حزب الله بالشؤون الدفاعية يضعف الدولة اللبنانية ليس على الصعيد السياسي والعسكري بل وحتى على الصعيد الاقتصادي.

واعتبر الرئيس اللبناني السابق سقوط الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، الليلة الماضية تطورا خطيرا، موضحا أن :"ما حصل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء سافر يجب أن يرد عليه بـ توازن ومن قبل الدولة اللبنانية وليس من قبل ميليشيات حزب الله".

وأضاف ميشال سليمان أن الحادث يستدعي من لبنان أن يبدأ في التصدي لهذه الطائرات بالوسائل المتوفرة، أما موضوع القصف في سوريا فلا يتعلق بلبنان.

وقال ميشال سليمان، إنه على حزب الله عدم التدخل في سوريا، فهو أمر يتعلق بالقيادة السورية.