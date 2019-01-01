  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يتهم ظريف بـ "الخيانة" ونواب يصفون روحاني بمخالفة مواقف خامنئي!

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يتهم ظريف بـ "الخيانة" ونواب يصفون روحاني بمخالفة مواقف خامنئي!


سما / وكالات/

 هاجم كبير المستشارين لقائد الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين غيب بور، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة إلى فرنسا التي كانت تحتضن اجتماعا لقادة مجموعة الدول السبع.

وقال غيب بور يوم الثلاثاء خلال مهرجان "الموظف الثوري الإسلامي"، الذي نظمته قوات التعبئة "الباسيج" إن: "بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله"، بحسب وكالة أنباء "انتخاب" المحلية.

وأضاف: "من المؤسف أنه في بعض الأحيان توجد سلوكيات تفوح منها رائحة الخيانة، وعلى الحكومات واجب التعامل مع الفساد، وكذلك الأمر بالنسبة للناس".

واعتبر غيب بور أن الزيارة السريعة إلى فرنسا لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع والعودة منها بنفس الشكل أمر مثير، قائلا: "أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا".

وانتقد القائد بالحرس الثوري الإيراني حجم الفساد في بلاده، قائلا: "يجب على الحكومة أن تطهر نفسها باستمرار، لأن وجود عنصر فاسد في مؤسسة سيطغى على كامل المساحة".

ومن جهة أخرى، أفادت قناة "​روسيا اليوم​"، أن "80 نائبا في ​البرلمان الإيراني​ أصدروا بيانا اتهموا فيه الرئيس ​حسن روحاني​ بمخالفة مواقف المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وسأل نواب البرلمان روحاني: "ما هو سبب اتخاذك مواقف معارضة لمواقف المرشد الأعلى؟ لماذا تسعى للقاء والتفاوض مع شخص وصفته بنفسك سابقا بالمجنون، بينما قال المرشد الأعلى أننا لن نتفاوض مع هذه ​الإدارة الأميركية​ وأن التفاوض معها سم قاتل؟".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، زار ظريف باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة الجمود الدبلوماسي بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد خروج الولايات المتحدة منه وفرض واشنطن عقوبات على طهران وموقف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق من كل ذلك.

وأعلن ظريف أنه التقى مع ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، ثم سافر إلى الصين.

وغادر وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء العاصمة بكين باتجاه اليابان، في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا ماليزيا.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحماس عبر مصر وهذا مفادها..

تقدير إسرائيلي: سقوط 500 قتيل أمام حماس يمنعنا من احتلال غزة

من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

ستشوه وجوه الكثيرين ..أحمد داوود أوغلو يتوعد بكشف أسرار دعم اردوغان للارهاب

صور : "قُبلة" ترامب الغريبة لميركل تخطف الأنظار في قمة السبع

أول وزراء الحكومة السابقة: بشارة يعيد 81 ألف دولار للخزينة العامة التزاما بقرار الرئيس

معاريف: جيشنا يتورط في اليمن من أجل السعودية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واستهداف موقع للمقاومة

تصفيته مسألة وقت..الجهاد الاسلامي : الاحتلال سيدفع ثمن مغامرات نتنياهو والعدوان لن يمر دون عقاب!

777777777777777

كرهينبول :العالم لا يقدر حقيقة معاناة غزة ونحن جاهزون لكافة السيناريوهات لمساعدة سكان القطاع

نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون وانصح نصرالله بأن يهدأ

حماس : وفد من قيادة الحركة وصل القاهرة وسيبحث هذه الملفات