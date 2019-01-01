سلهب: إجراءات الاحتلال في القدس تمثّل استفزازاً مباشرا لمشاعر المسلمين

رام الله / سما /

قال رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب إن اجراءات الاحتلال في القدس تمثّل استفزازاً مباشرا لمشاعر المسلمين سواء باقتحامات المسجد الأقصى أو أوامر الاعتقال والابعاد، وكان آخرها استدعاء رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وشدد سلهب في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية على "أن إجراءات الاحتلال في القدس لن تحول دون واجبنا في الدفاع عن الأقصى في وجه الهجمة الشرسة من الاقتحامات والتي كان أخطرها صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك."

ودعا سلهب الأمتين العربية والاسلامية إلى اتخاذ مواقف فعلية في الدفاع عن الأقصى وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة.