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ابو هولي: تحرك عربي ودولي لبحث ازمة الأنروا

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: تحرك عربي ودولي لبحث ازمة الأنروا


غزة / سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ان استمرار العجر المالي في ميزانية وكالة الأونروا للأربعة أشهر القادمة سيؤدي لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين وبالتالي تعطيلها.

وقال أبو هولي في حديث لإذاعة فلسطين إن اجتماعا تحضيريا سيعقد مع الدول المضيفة للاجئين الثلاثاء القادم تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية في الشهر ذاته لبحث الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، معربا عن أمله أن تعمل الدول العربية على تقليص قيمة العجز البالغة 150 مليون دولار.

وأضاف أبو هولي أن اجتماعا آخر للدول المانحة سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول القادم سيبحث أيضا الدعم المالي للأونروا.

وأكد أبو هولي على أهمية تجديد التفويض لوكالة الأونروا لتستمر في تقديم خدماتها للاجئين، مستنكرا في السياق حملات التشويه التي تقودها الولايات المتحدة بحق الوكالة، مطالبا بضرورة الاعلان عن نتائج التحقيقات في ملف الفساد الذي تتهم فيه الأونروا.

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