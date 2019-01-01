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نعيم: شطب الخارجية الأميركية لفلسطين ستزيد من التوتر والاضطراب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم: شطب الخارجية الأميركية لفلسطين ستزيد من التوتر والاضطراب


غزة / سما/

 قال باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن شطب وزارة الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط ستدفع الأمور نحو مزيد من التوتر والاضطراب.

وأضاف في تصريح صحفي له، إن "هذا يعكس توجهات الإدارة الأمريكية الحالية والمتماهية بالكامل مع المواقف الإسرائيلية المتطرفة، التي تقوم عبثًا على شطب الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية وحقهم في الحرية والاستقلال".

وتابع "هذه السياسة قصيرة النظر، لن تغير من حقيقة الوجود الفلسطيني، وتمسك شعبنا بحقوقه وثوابته".

وأوضح أن هذه السياسة لن تخدم الاستقرار في المنطقة والعالم، بل تدفع الأمور نحو مزيد من التوتر والاضطراب، وتسكب الزيت على نار المنطقة الملتهبة، لا سيما أن هذه الخطوة جاءت في سياق العديد من الخطوات التي تعتدي بشكل سافر على شعبنا وحقوقه التاريخية. على حد تعبيره.

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