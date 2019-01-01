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تظاهرات في محافظات الضفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في محافظات الضفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء


رام الله / سما /

 تظاهر المئات في محافظان الضفة الغربية اليوم الثلاثاء للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل منذ سنوات متفرقة.

وجرت التظاهرات في كل من رام الله ونابلس والخليل وتضمنت رفع الأعلام الفلسطينية وصورا لقتلى محتجزة جثامينهم ، إضافة إلى لافتات تطالب باسترداد جميع الجثامين المحتجزة.

ونظمت التظاهرات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين القتلى ضمن يوم وطني أطلقته لهذا الغرض شمل حملة إلكترونية تحت عنوان (بدنا أولادنا) وندوات عامة للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة.

وقال عضو الحملة سالم خلة، للوكالة الألمانية للانباء، إن إسرائيل تحتجز جثامين 304 قتلى فلسطينيين في الثلاجات الباردة ومقابر مجهولة تعرف باسم "مقابر الأرقام" كونها تحمل شاخصات أرقام.

وذكر خلة أن اليوم الوطني لاسترداد جثامين القتلى شمل نشاطات جماهيرية وفعاليات واسعة وتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بالقضية بمشاركة أهالي القتلى المحتجزة جثامينهم.

واعتبر أن احتجاز الجثامين "يعد عقابا جماعيا وانتقاميا من الشهيد وعائلته بهدف إخفاء آثار جريمة إعدامهم عن سبق إصرار أو ممارسة التعذيب بحقهم"، مؤكدا "استمرار النضال حتى تحرير جثامين الشهداء جميعا، ليتم تشييعهم في مقابر عائلاتهم وبين أسرهم".

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