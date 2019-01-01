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وزير "التعليم العالي" يوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين في الثانوية العامة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير "التعليم العالي" يوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين في الثانوية العامة


رام الله / سما /

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، اليوم، الآلية الجديدة لتوزيع منحة مجلس الوزراء على الطلبة الناجحين في الثانوية العامة والمسجلين في الجامعات الفلسطينية. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث عدد من قضايا التعليم العالي.

وبيّن أبو مويس أن الآلية الجديدة تحتسب على نظام النقاط بحيث يكون لمعدل الثانوية العامة 60% من النقاط المحتسبة للقبول بالمنحة، و25% من النقاط تحتسب بناءً على العامل الاجتماعي للطالب ودخل أسرته، و15% من النقاط تعطى للطالب بناءً على عدد الإخوة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي، في حين ان 10% من النقاط هي إضافية وتمنح لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف وزير "التعليم العالي" أن مجلس الوزراء سيقدم هذا العام 200 منحة دراسية في الجامعات الفلسطينية، بقيمة 500 ألف دولار.

إلى ذلك، ناقش اجتماع مجلس رؤساء الجامعات مسألة التعليم الموازي واعتماد البرامج الدراسية وجودتها في الجامعات.

#التعليم العالي

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