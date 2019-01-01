نجوم تعرضوا لهجوم من جمهورهم بسبب زواجهم

وكالات / سما /

رغم أن الزواج من خصوصيات الفنان، وأمر لا يهم أحدا غيره، إلا أن كثيرا من النجوم تعرضوا لهجوم من جمهورهم بسبب ارتباطهم، ولأسباب مختلفة ومتباينة، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين لم يحصلوا على رضا جمهورهم بعد زواجهم.

أنغام

أعرب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، أمس الأحد، عبر حسابه في إنستجرام، عن سعادته بحصوله على الجائزة الدولية "جلوبال ميوزك أوردز"، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا" لزوجته أنغام.

وتحدث أحمد إبراهيم، في البوست نفسه عن محاربته من إعلام بلده قائلا: "بمناسبة حالة خاصة جدا وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام (بلدي) من وقت نزول ألبوم أنغام هو (العبد لله) وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا ١٧ سنة تعب ونجاح وحذف اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية. شكرًا". ولكنه قام بحذف هذا الجزء من البوست بعد دقائق من نشره.

ومن المعروف، أن أحمد إبراهيم وأنغام تعرضا لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجهما، وذلك لأنه متزوج وأب لطفلين بالفعل، فضلا عن اتهام أنغام بخطف رجل من زوجته وأبنائه، وكذلك خيانة صديقتها أصالة التي تربط زوجها طارق العريان صلة قرابة بزوجة أحمد إبراهيم الأولى.

أحمد سعد

تعرض أحمد سعد وسمية الخشاب لهجوم كبير من الجمهور بعد زواجهما منذ شهور، وهو الزواج الذي انتهى بالطلاق أيضا، وسط خلافات عديدة واتهامات متبادلة بينهما، وسبب رفض الجمهور لزواجهما ما وصف بظلمهما الفنانة ريم البارودي، التي عاشت لسنوات قصة حب مع أحمد سعد، انتهت بزواجهما سرا، ثم طلاقهما أيضا، علما أن أحمد سعد أيضا سبق له الزواج والإنجاب من قبل.

شيري عادل

من أكثر الزيجات التي تعرضت لانتقادات أيضا زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة شيري عادل، وهي الزيجة التي انتهت بالطلاق قبل مرور أقل من عام على زواجهما، وسبب الهجوم هو الاختلاف الفكري والثقافي بين فنانة متحررة، وداعية ملتزم، ما أدى لرفض الجمهور لهذه الزيجة، فضلا عن زواج الداعية من قبل أكثر من مرة، انتهت جميعها بالطلاق.