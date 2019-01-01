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الأشغال العامة تبرم اتفاقيات لإعادة إنشاء وتأهيل ثلاثة طرق

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقّع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات عمل لإعادة إنشاء وتأهيل ثلاثة طرق في مناطق مختلفة من المحافظات الشمالية.

وذكر بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في الوزارة، أن الأشغال العامة أجرت اتفاقيات عمل مع شركات مقاولات مختلفة للبدء بإعادة إنشاء ثلاثة طرق بكلفة 1.7 مليون دولار، وذلك عبر تمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح البيان أن الاتفاقيات تضمنت تأهيل طريق عين السلطان في محافظة أريحا، وإعادة إنشاء طريق جيّوس– فلامية في محافظة قلقيلية، بالاضافة إلى إعادة إنشاء طريق محطّة الوقود– سلحب– إبزيق في محافظة طوباس.

وقال زيارة، إن الوزارة تواصل بالرغم من الأزمة المالية الخانقة للحكومة إبرام اتفاقيات عمل لإعادة تأهيل مجموعة من الطرق في مختلف المحافظات، وذلك عبر الشراكة الفاعلة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مثل هذه المشاريع الحيوية، مشيرا إلى أنه سيتم مباشرة العمل في المشاريع المذكورة خلال الفترة المقبلة، وسيتم إنجازها خلال فترة لا تتجاوز 180 يوم عمل.

#الأشغال العامة

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