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المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل جهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية بولندا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطينPrazemsylaw Czyz .

وفي بداية اللقاء، رحب المالكي بالسفير الجديد، وأكد اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ثمن الدعم الذي تقدمه بولندا للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

بدوره، عبر السفير عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، مؤكدا أنه سيعمل بكل طاقاته من اجل تعزيز  وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات اخرى، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، كما اكد التزام بلاده بموقف الاتحاد الاوروبي وايمانهم بالحل السلمي وهو حل الدولتين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين .

وفي نهاية اللقاء تمنى المالكي للسفير الجديد النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

#رياض المالكي

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