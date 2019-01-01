1200 عائلة مقدسية استفادت من حملة "عيد الأضحى أجر وفرحة"

القدس المحتلة / سما /

استفادت أكثر من 1200 عائلة من مدينة القدس المحتلة، من الحملة التي أطلقها صندوق ووقفية القدس في عيد الأضحى المبارك، تحت شعار "عيد الأضحى أجر وفرحة".

وتضمنت الحملة، التي انطلقت من قرية النبي صموئيل غرب المدينة، توزيع لحوم الأضاحي، وحلوى العيد، وملابس للأطفال المقدسيين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية، شملت ناديي القدس وأبناء القدس وجمعية بنات البلد في قرية النبي صموئيل، وجمعية يد واحدة ببلدة العيسوية، ولجنة زكاة صور باهر، ونادي جبل المكبر المقدسي، ونادي الأسير في القدس.

وثمن المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي، دور المساهمين في دعم الحملة، مؤكدا حرص الصندوق والوقفية على دعم ومساندة المجتمع المقدسي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.