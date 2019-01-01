  1. الرئيسية
  2. هو وهي

أسباب تدفعك لتنظيف فراشي المكياج يومياً!

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تدفعك لتنظيف فراشي المكياج يومياً!


وكالات / سما /

ينصح خبراء التجميل بإجراء تنظيف روتيني لفراشي التجميل بشكل يومي، وذلك للأضرار التي يمكن أن تنجم عن تراكم المساحيق والمواد التجميلية عليها.

فيما يلي 4 أسباب تستوجب غسل فراشي التجميل بشكل منتظم والحفاظ على نظافتها باستمرار:

1-الفراشي بيئة خصبة للجراثيم
عندما يتم إهمال تنظيف فراشي التجميل لفترة طويلة، فإنها تصبح أرضاً خصبة للبكتريا والأوساخ من البيئة المحيطة بها، وهذا قد يؤدي إلى إصابة البشرة بالالتهابات ونشوء البثور وحب الشباب.

2-فراشي التجميل المتسخة غير فعالة
عادة ما يتم استخدام فراشي التجميل لتحقيق مظهر خالٍ من العيوب، لذا فإن الفراشي المتسخة تجعل من الصعب تحقيق ذلك، فإذا كان المكياج متراكماً على الفراشي فإنه سيؤثر سلباً على اللون الذي ترغبين في وضعه على وجهك. كما أن هذا الأمر يؤثر على المظهر العام للمكياج الذي سيبدو غير مكتمل.

3-تراكم البكتريا على الفراشي يؤثر على جودة منتجات التجميل
إن أهملت تنظيف فراشي التجميل لفترة طويلة، فإن البكتريا والجراثيم التي تتراكم داخلها يمكن أن تنتقل إلى منتج التجميل أثناء استخدامه، وبالتالي فإن هذه البكتريا تؤثر سلباً على فاعلية المنتج، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي أو حب الشباب.

4-توفير المال
من المعروف بأن إهمال تنظيف فراشي التجميل يؤدي إلى فسادها وعدم فاعليتها، ويصبح من الضروري شراء فراشٍ جديدة، لذا فإن تنظيف الفراشي بشكل منتظم، يحافظ عليها لأطول فترة ممكنة ويوفر عليك نفقات شراء فراشٍ جديدة. 

#المكياج

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحماس عبر مصر وهذا مفادها..

وفاة طالبة في احدى مدراس قطاع غزة

ستشوه وجوه الكثيرين ..أحمد داوود أوغلو يتوعد بكشف أسرار دعم اردوغان للارهاب

صور : "قُبلة" ترامب الغريبة لميركل تخطف الأنظار في قمة السبع

أول وزراء الحكومة السابقة: بشارة يعيد 81 ألف دولار للخزينة العامة التزاما بقرار الرئيس

بعد اتهامها.. التنمية الاجتماعية برام الله توضح حقيقة حجبها بعض الأسر في غزة

معاريف: جيشنا يتورط في اليمن من أجل السعودية

الأخبار الرئيسية

777777777777777

كرهينبول :العالم لا يقدر حقيقة معاناة غزة ونحن جاهزون لكافة السيناريوهات لمساعدة سكان القطاع

نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون وانصح نصرالله بأن يهدأ

حماس : وفد من قيادة الحركة وصل القاهرة وسيبحث هذه الملفات

تقديرات الأمن الإسرائيلي: حزب الله سيردّ هذه المرّة و نصر الله ألزم نفسه علنا

تقدير إسرائيلي: سقوط 500 قتيل أمام حماس يمنعنا من احتلال غزة