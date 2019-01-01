4 أخطاء تشوه أناقتك رجاءً لا ترتكبها

وكالات / سما /

يرتكب بعض الرجال العديد من الأخطاء التي تشوه أناقتهم، مهما كانت الالبسة التي يختارونها ذات جودة عالية. فالاخطاء التي نرصدها في الشارع او عبر صفحات التواصل الاجتماعي تدل على قلة انتباه احيانا وقلة دراية احيانا اخرى.

عند ارتداء القميص المزرر، يعمد البعض الى ارتاء قميص قطني تحته وهذا الامر مستحب احيانا كثيرة. إذ انه يمتص العرق من جهة كما يمنح الدفء من جهة اخرى.

لكن ما يحصل ان فئة كبيرة من الرجال تختار قميصا قطنيا ذات ياقة عالية مستديرة مما يجعلها تبرز تحت القميص المزرر، وهذا الامر يشوّه الاناقة.

لذلك يستحسن انتقاء القميص القطني ذات ياقة "V" منخفضة لكي لا تكون مرئية.

يعمد العديد من الرجال الى انتقاء سروال دنيم ذات قصات واسعة من تحت، لينسّق مع حذاء ناعم. وهذا الامر فيه خطئين.

الاول إن قصة الدنيم الواسعة من تحت ليست محبّذة، لذلك ينصح بانتقاء الساق الضيقة.

ثانيا، انتقاء حذاء ناعم جدا مع سروال واسع، يجعل الحذاء غير ظاهر، وهذا يعتبر من اخطاء الموضة.

يعتبر الحزام اكسسوارا اساسيا يزين الاطلالة.

لذلك إن كنت متوسط القامة او قصيرا، لا تختر لونا فاتحا كبني الكاميل على سبيل المثال، خصوصا ان كنت ترتدي ألوانا داكنة، لان ذلك يقسم قامتك مما يجعلك تبدو أقصر.

فإن كنت ترتدي قميصا وسروالا رماديين او أسودين، اختر حزاما من اللون نفسه لكي لا يبدو نافرا، بل منسجما مع بقية الالوان.

لا تزال الجوارب والصنادل من الاعداء، لا يمكن ان تسكنا اطلالة واحدة حتى وإن كانت قد اطلت على هذا النحو في العديد من عروض الازياء العالمية.