بالاسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة يوم الثلاثاء عن آلية العمل عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء بعد إغلاق السلطات المصرية للمعبر في الاتجاهين لمدّة ثلاثة أيام دون إبداء أسباب.

وأوضحت "الداخلية" في تصريح مقتضب أن السفر يوم الأربعاء سيكون لثلاث حافلات، الأولى حافلة حملة الجوازات المصرية، والثانية والثالثة للمسافرين المعلنة أسماؤهم في كشف (8/21).

وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شدّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.