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بيت حانون الرياضي يكشف عن قائمته النهائية للممتازة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت حانون الرياضي يكشف عن قائمته النهائية للممتازة


غزة / سما /

كشف نادي بيت حانون الرياضي, عن قائمته النهائية, استعدادا للموسم الكروي الجديد, بقيادة مديره الفني محمد العماوي.

وضمّت القائمة النهائية لـ"الحوانين" 26 لاعبا, وهي على الشكل التالي:

1- بلال باسم أبو حمدان (حارس).

2- باسل الصباحين (حارس).

3- مصعب نصار (حارس).

4- عبد الرحمن حامد أبو الطرابيش (دفاع).

5- يوسف عبد أبو زيد (دفاع).

6- جمال محمد الأفغاني (دفاع).

7- المعتز بالله يونس القططي (دفاع).

8- محمد نضال سعادة (دفاع).

9- عماد عياد السماعنة (وسط).

10- فراس جهاد الأسمر (وسط).

11- محرز أبو عودة (وسط).

12- أسامة أبو قرشين (وسط).

13- محمد موسى المشوخي (وسط).

14- عبد الكريم نصير (وسط).

15- موسى نسيم حمدان (وسط).

16- سفيان أحمد كريزم (وسط).

17- محمد نصار (وسط).

18- محمد سلمان (وسط).

19- رامي مصطفى الطريفي (وسط).

20- مصعب فوزي أبو عودة (وسط).

21- محمد إسماعيل أبو حمدان (وسط).

22- محمد إبراهيم القاضي (هجوم).

23- يوسف حسني سالم (هجوم).

24- بهاء الدعالسة (هجوم).

25- محمد عياد الجرمي (هجوم).

26- محمود زياد الطلالقة (هجوم).

#بيت حانون الرياضي

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