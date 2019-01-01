بيت حانون الرياضي يكشف عن قائمته النهائية للممتازة

كشف نادي بيت حانون الرياضي, عن قائمته النهائية, استعدادا للموسم الكروي الجديد, بقيادة مديره الفني محمد العماوي.
وضمّت القائمة النهائية لـ"الحوانين" 26 لاعبا, وهي على الشكل التالي:
1- بلال باسم أبو حمدان (حارس).
2- باسل الصباحين (حارس).
3- مصعب نصار (حارس).
4- عبد الرحمن حامد أبو الطرابيش (دفاع).
5- يوسف عبد أبو زيد (دفاع).
6- جمال محمد الأفغاني (دفاع).
7- المعتز بالله يونس القططي (دفاع).
8- محمد نضال سعادة (دفاع).
9- عماد عياد السماعنة (وسط).
10- فراس جهاد الأسمر (وسط).
11- محرز أبو عودة (وسط).
12- أسامة أبو قرشين (وسط).
13- محمد موسى المشوخي (وسط).
14- عبد الكريم نصير (وسط).
15- موسى نسيم حمدان (وسط).
16- سفيان أحمد كريزم (وسط).
17- محمد نصار (وسط).
18- محمد سلمان (وسط).
19- رامي مصطفى الطريفي (وسط).
20- مصعب فوزي أبو عودة (وسط).
21- محمد إسماعيل أبو حمدان (وسط).
22- محمد إبراهيم القاضي (هجوم).
23- يوسف حسني سالم (هجوم).
24- بهاء الدعالسة (هجوم).
25- محمد عياد الجرمي (هجوم).
26- محمود زياد الطلالقة (هجوم).