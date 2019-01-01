خبر سار لشباب رفح قبل انطلاق الدوري

غزة / سما /

كشفت مصادر مقربة من نادي شباب رفح, عن ظهور سعيد السباخي مع الفريق في الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكدت المصادر, أن الأمور بين النادي الرفحي والسباخي تسير بالشكل السليم, لضمان بقائه مع "الزعيم" في الموسم المقبل, لأجل ظهوره في الممتازة.

ولم يحصل النجم الرفحي على تصريح دخوله الضفة المحتلة للحاق بتدريبات ترجي واد النيص, ما يعني أنه سيبقى في قطاع غزة, وهو ما استغله "الزعيم" بصورة صحيحة, لإقناعه بالظهور معه في الموسم الجديد.

ويعدّ بقاء السباخي مع شباب رفح, خبرا سارا لجميع عشاقه, لما يمثله من ركيزة أساسية في صفوفه خلال المواسم الأخيرة.