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خبر سار لشباب رفح قبل انطلاق الدوري

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبر سار لشباب رفح قبل انطلاق الدوري


غزة / سما /

كشفت مصادر مقربة من نادي شباب رفح, عن ظهور سعيد السباخي مع الفريق في الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكدت المصادر, أن الأمور بين النادي الرفحي والسباخي تسير بالشكل السليم, لضمان بقائه مع "الزعيم" في الموسم المقبل, لأجل ظهوره في الممتازة.

ولم يحصل النجم الرفحي على تصريح دخوله الضفة المحتلة للحاق بتدريبات ترجي واد النيص, ما يعني أنه سيبقى في قطاع غزة, وهو ما استغله "الزعيم" بصورة صحيحة, لإقناعه بالظهور معه في الموسم الجديد.

ويعدّ بقاء السباخي مع شباب رفح, خبرا سارا لجميع عشاقه, لما يمثله من ركيزة أساسية في صفوفه خلال المواسم الأخيرة.

#سعيد السباخي #شباب رفح

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