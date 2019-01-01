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13 حكما يجتازون اختبارات اللياقة استعدادا للدوري

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 حكما يجتازون اختبارات اللياقة استعدادا للدوري


غزة / سما /

أجرت لحنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, اختبارات اللياقة البدنية لحكام دوري الدرجتين الممتازة والأولى على ملعب اليرموك بغزة, استعدادا للموسم الجديد 2019-2020.

وشارك في الاختبارات 13 حكما, منهم 8 مساعدين, و5 ساحة, واجتاز جميعهم الاختبارات بنجاح, في ظل حضور أعضاء لجنة الحكام إبراهيم أبو العيش, وسعود حمد, ومحمد الشيخ خليل.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الممتازة والأولى السبت المقبل, بعدما اُفتتح الموسم بلقاء السوبر بين اتحاد الشجاعية وخدمات رفح قبل أيام قليلة, وحسمه الأول لمصلحته (4-3) بركلات الترجيح, عقب التعادل في الوقت الأصلي (1-1).

#اللياقة #حكام

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