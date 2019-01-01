باريس يندفع باتجاه ديبالا بعد إصابتي مبابي وكافاني

وكالات / سما /

أصبح نادي باريس سان جيرمان وجهة محتملة معتبرة لنجم نادي يوفنتوس باولو ديبالا بعد تلقي مهاجمي باريس سان جيرمان كيلان مبابي وإدينسون كافاني قد تجعلهما يغيبا عن مباريات باريس سان جيرمان الفترة القادمة.

وأعلن النادي الفرنسي العاصمي أن مدة غياب مهاجمه الشاب مبابي قد تصل لمدة شهر كامل بعد إصابته بتمزق في الفخد الأيسر بينما سيغيب النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لمدة 3 أسابيع.

لذا فإن النادي الباريسي يأمل في ضم المهاجم المنتظر إلى تشكيلة المدرب توماس توخيل وخصوصاً وأنه يقترب من بيع نيمار إلى برشلونة.

لكن الوصول للنجم الأرجنتيني لن يكون سهلاً، وذلك بسبب أن اليوفي أشار عبر مديره الرياضي فابيو باراتيتشي بأنه لا نية لخروج ديبالا.

مع ذلك ربما يتغير كل شىء في حالة تقديم باريس لعرضٍ مُغري وسيجعل البيانكونيري يُفكر مرتين قبل أن يرفضه.