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كريستيان إريكسن يتوقع البقاء مع توتنهام هذا الصيف

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيان إريكسن يتوقع البقاء مع توتنهام هذا الصيف


وكالات / سما /

أصبح مستقبل كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي غامضاً بنسبة كبيرة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية الحالية من إغلاق أبوابها في سبتمبر / أيلول المقبل.

ويبحث توتنهام عن أفضل حل بالنسبة للاعب الدولي الدنماركي الذي يعتبر واحد من أفضل صانعي الألعاب في أوروبا ، مما استقطب اهتمام كبرى الأندية في الدوريات الكبرى مثل ريال مدريد.

ومع دخول اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في السنة الأخيرة من عقده الحالي مع توتنهام ، فإن ذلك يمنحه حق مغادرة نادي شمال لندن بشكل مجاني دون أي مفاوضات في الصيف المقبل.

وفي هذه الأثناء ، تتقلص آمال النجم الدنماركي باللعب ريال مدريد ، مع مرور أقل من أسبوع على إغلاق نافذة الانتقالات في جميع أنحاء أوروبا ، مما يعني إنه استسلم الآن للبقاء في توتنهام.

وتؤكد صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن إريكسن لم يحصل حتى الآن على عرض ملموس من ريال مدريد أو برشلونة ، كما لم تظهر أي علامات على ذلك قبل الموعد النهائي للسوق يوم الاثنين.

وبينما يحتفظ توتنهام بأحد نجومهم حتى يناير القادم على الأقل ، فإنه يتعرض الآن لتهديد هائل بفقدانه مجاناً ، حيث يمكنه التفاوض مع أي نادٍ على شروط انتقاله ابتداء من كانون الثاني القادم.

وفي محاولة لتجنب مغادرته مجاناً ، فقد عرض توتنهام عقداً قيمته أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ، لكن إريكسن رفض التفاوض وأصر بأن رغبته في المغادرة ليست مدفوعة بالمال.

#كريستيان إريكسن #توتنهام

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