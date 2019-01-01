إنتر ميلان يبدأ اتصالات جديدة لضم ألكسيس سانشيز

وكالات / سما /

بدأ إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم جولة جديدة من المفاوضات مع مانشستر يونايتد للحصول على المهاجم ألكسيس سانشيز خلال الأيام القليلة القادمة.

وتؤكد الصحافة الإيطالية أن إصابة أنتوني مارسيال لن تشكل فرقاً في مفاوضات نادي إنتر ميلان مع مانشستر يونايتد بشأن ألكسيس سانشيز ، وذلك بسبب رغبته بالتخلص منه.

وانتشرت بعض التقارير اليوم بأن مشكلة يعاني منها مارسيال في الفخذ يمكن أن تدفع الشياطين الحمر للإبقاء على سانشيز بسبب انتهاء سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أن إنتر ميلان مستعد لدفع خمسة ملايين يورو كجزء من راتب المهاجم التشيلي ، على أن يتكفل مانشستر يونايتد بدفع بقية المبلغ.

وعرض إنتر ميلان التعاقد مع ألكسيس سانشيز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بقيمة 15 مليون يورو ، بينما يريد مانشستر يونايتد 20 مليون يورو والتزام بالشراء.