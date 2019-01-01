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تحديد لاعب مانشستر يونايتد الذي يسبب مشكلة لسولشاير

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد لاعب مانشستر يونايتد الذي يسبب مشكلة لسولشاير


وكالات / سما /

أكد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق إن مستوى ديفيد دي خيا السيء في الآونة الأخيرة يسبب مشاكل كبيرة للمدرب أولي جونار سولشاير ومانشستر يونايتد.

ورفض حارس مرمى منتخب إسبانيا تجديد عقده على مدى الشهور الماضية وقد قرر تأجيل المحادثات الجديدة حتى يناير / كانون الثاني القادم ، مما يهدد برحيله عن النادي بشكل مجاني.

وترك دي خيا العديد من بعض علامات الاستفهام بسبب مستواه الفني ، حيث كلف المان يونايتد العديد من الأخطاء الغير مقبولة تماماً كما حدث في المباريات الأربعة الأولى في الموسم الماضي.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أداءً ضعيفاً خلال هزيمة مانشستر يونايتد الصادمة ضد كريستال بالاس في أولد ترافورد في بداية الأسبوع ، فيما أبدى ميرفي اقتناعه بأن هذه المشكلة ينبغي حلها.

وقال النجم الإنجليزي السابق في مقابلة مع شبكة “توك سبورت” البريطانية : “مستوى دي خيا أصبح شيء مثير للقلق لمانشستر يونايتد بسبب الأخطاء المتكررة ، صحيح إنه يحدث في كثير من الأحيان ولكنه تكرر بشدة وهذه مشكلة بالنسبة لليونايتد”.

وأضاف أسطورة ليفربول : “ما زلت غير متأكد من أن دي خيا يقدم التوازن الصحيح في مركز حراسة المرمى ، كما أعتقد أنه مانشستر يونايتد بحاجة إلى شخص آخر في مركز خط الوسط لعلاج المشاكل الدفاعية التي يعاني منها في الهجمات المرتدة”.

#مانشستر يونايتد #سولشاير #دي خيا

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