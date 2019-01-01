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وفد برشلونة في باريس لإغلاق صفقة نيمار

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد برشلونة في باريس لإغلاق صفقة نيمار


وكالات / سما /

سافر وفد من نادي برشلونة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع مسؤولي سان جيرمان، بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية الراهنة.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن برشلونة سيُقدم عرضاً جديداً لحسم الصفقة، علماً أن النادي الكتالوني حاول خلال الأيام القليلة الماضية، التوصل لاتفاق مع سان جيرمان، من خلال تقديم عرضٍ يرضي الطرفين، لكنهما لم يتوصلا لأي اتفاق.

وبحسب محطة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية، بقيادة السكرتير الفني إريك أبيدال والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، وكشاف المواهب في البرازيل أندري كوري، بالإضافة إلى ألفارو كوستا وهو أحد أصدقاء نيمار المقربين جداً.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن وفد برشلونة لا يسافر إلى باريس بتفاؤل مفرط بشأن حسم الصفقة، كما أن إدارة النادي لا تزال تنتظر تحدث نيمار بشكل علني عن رغبته في العودة إلى فريق القديم.

ومن المتوقع أن يتقدم برشلونة بعرض أخير، يتضمن عثمان ديمبيلي بالإضافة إلى مبلغ مالي، أو 170 مليون يورو كخيار شراء إلزامي بعد موسمين، ولا يبدو أن النادي الباريسي في طريقه للموافقة على هذه العروض.

#برشلونة #نيمار دا سيلفا

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