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شئون العلاقات الدولية بجامعة الأقصى تنظم سلسلة زيارات لجامعات ومؤسسات بريطانية

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قام عميد شئون العلاقات الدولية بجامعة الأقصى د. نبيل عبدالله العيلة بزيارة العديد من الجامعات والمؤسسات البريطانية حيث شملت الزيارة كل من جامعة مانشستر وجامعة سالفورد وجامعة مانشستر متربولتن، والتقي د. العيلة خلال زيارته لجامعة مانشستر متروبولتن نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية Prof. Jennifer Walting وفي جامعة سالفورد التقى نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية والتبادل الطلابي Prof. Grogan Sam  وفي جامعة مانشستر التقي عميد العلاقات الدولية بالجامعةLuff   Dr. Tanya.

وقد تناولت اللقاءات التعريف بجامعة الأقصى وكلياتها المختلفة والبحث في فتح آفاق التبادل والتعاون الأكاديمي في مجال البحث العلمي بما يخدم تطوير العملية التعليمة وبما يزيد التفاعل الثقافي بين المشاركين في برامج التعاون. وتأتي هذه الزيارات من أجل تعزيز علاقة جامعة الأقصى مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم بما يضمن إيجاد مخرجات تعليمية مزودة بآخر مستجدات العلوم في مجالات التخصص، وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية.

كذلك قام د. العيلة بالتواصل مع العديد من المؤسسات والجهات المانحة مثل: Interpal وHuman Appeal وكذلك مؤسسة العون الطلابي حيث قام بزيارة مؤسسة Human Appeal   وقدم لهم واجب الشكر لدعم مختبر محاكاة التمريض والذي سوف يشكل اضافة نوعية ومميزة لقسم التمريض بكلية العلوم الطبية بجامعة الأقصى لما سيقدمه لهم من امكانات فريدة في مجال التعليم التكنولوجي الصحي. كذلك قام بزيارة مؤسسةInterpal وقدم لهم واجب الشكر للدعم الذي قدموه لدعم العديد من المشاريع بالجامعة ومنها تحرير الشهادات الجامعية.

#جامعة الأقصى

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