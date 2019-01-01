من هي الشخصية التي حاولت "إسرائيل" اغتيالها في الضاحية الجنوبية ؟

القدس المحتلة / سما /

اكدت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الشخصية التي حاولت "إسرائيل" استهدافها في الضاحية، من خلال الطائرتين المسيرتين، هو أحد النواب السابقين في "حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن النائب السابق يشغل حاليا موقعا رفيع المستوى في الحزب.

وشيّع حزب الله اللبناني، الاثنين، في الضاحية الجنوبية في بيروت اثنين من مقاتليه قُتلا في ضربات إسرائيلية بطائرات مسيرة في سوريا.

وجاءت جنازتهما بعد تحذير الجماعة من أنها تستعد للرد على هجوم بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية قالت إن إسرائيل شنته الأحد.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، إن الهجوم إعلان حرب على لبنان.