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كرينبول : العالم لا يقدر حقيقة المعاناة التي يعيشها سكان غزة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كرينبول : العالم لا يقدر حقيقة المعاناة التي يعيشها سكان غزة


غزة / سما /

قال "بيير كرينبول" مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الثلاثاء، إننا "نواجه تحديات عديدة لتمويل انشطة الاونروا في قطاع غزة".

وأضاف كرينبول في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أننا "فخورين بتمكيننا من بدء العام الدراسي في مدراس الأونروا رغم التحديات".

وأوضح، "عقدنا اجتماعات هامة مع الجهات المُمثّلة عن الفلسطينيين خلال الأيام الماضية"، وسبب عودتي لغزة هذه المرة هو افتتاح العام الدراسي وهو حدث هام جداً للاجئين.

وأكد، أنّ "العالم لا يقدر حقيقة المعاناة والالم وخيبة الالم التي يعشيها الناس في غزة، والمعاناة المستمرة وغير المسبوقة جراء جملة الأزمات التي تسبّب بها الحصار والاحتلال".

وقدم شكره، للدول المانحة التي ساعدت في بدء العام الدراسي في مدارس الأونروا.

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