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نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون وانصح نصرالله بأن يهدأ

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون وانصح نصرالله بأن يهدأ


القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران والأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصرالله"، من تبعات أقوالهم وأفعالهم.

وقال نتنياهو في تصريحات اليوم الثلاثاء: "سمعت ما قاله نصر الله. اقترح عليه أن يهدئ من روعه.. إنه يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وتعلم كيف ستجبر أعدائها على دفع الثمن. أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني، احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".

واضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها المواقع العبرية "نصيحتي له بأن يهدأ ..إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيدًا وأن ترد على أعدائها وتنتقم ".

وتابع قائلا" فاسم سليماني ايضا اقول له كن حذرا".

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