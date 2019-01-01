محدّث : مذيع إسرائيلي يعتذر عن مهاجمة العرب بعد التهديد بإقالته

القدس المحتلة / سما /

قدم المذيع الإسرائيلي الشهير يارون لندن (79 عامًا)، اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن التصريحات المسيئة والمشينة ضد العرب، خلال تقديمه برنامجًا على قناة ريشت كان، مساء الاثنين.

وقال لندن "لقد تأذى الكثير من الناس بسبب كلماتي.. في الليل سمعت تسجيلًا للحلقة ووجدت نفسي أنني تحدثت لغة غير لائقة ولذلك اعتذر".

وأضاف "العرب هم بشر.. أنا أعتذر من أعماق قلبي".

ويأتي اعتذار لندن بعد أن هددت القناة الإسرائيلية التي ظهر على شاشتها، بإقالته إن لم يعتذر عن أقواله.

وقال المذيع الإسرائيلي خلال البرنامج "إن العرب وحوش وقتلة، يقتلون بعضهم البعض أيضًا.. هم لا يكرهون اليهود فقط، بل يقتلون أنفسهم من الشرق إلى الغرب ومن اليمين إلى اليسار".

واعتبر أن الكراهية والقتل من الثقافة العربية السائدة ولا يخص الفلسطينيين وحدهم، وفق قوله.

ودعا عوفير كاسيف من القائمة العربية المشتركة إلى إقالة يارون لندن فورًا وهي دعوة مماثلة وجهها أعضاء كنيست وشخصيات عربية داخل إسرائيل وأحزاب اليسار.