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حماس : وفد من قيادة الحركة وصل القاهرة وسيبحث هذه الملفات

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : وفد من قيادة الحركة وصل القاهرة وسيبحث هذه الملفات


غزة / سما /

وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة إلى القاهرة أمس الإثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن الوفد سيلتقي بالمسؤولين المصريين لبحث واستكمال الحوارات حول عدة ملفات من بينها العلاقات الثنائية والملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والجهود المبذولة لإنهاء معاناة غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته".

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لزيارات عديدة أجرتها قيادة حماس بمستوياتها المختلفة لمصر لبحث الملفات الثنائية والشأن الفلسطيني ومعاناة قطاع غزة.

وكانت مصادر أكدت أمس أن وفدًا من الحركة يضم مشتهى وتوفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي قد توجه للقاهرة بدعوة مصرية.

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