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وزارة الصحة تصرف نحو 335000 بطاقة تأمين صحي

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال مدير عام الادارة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة الفلسطينية ، سليمان الاحمد ، ان الوزارة صرفت حتى الان ما مجموعه (334549) بطاقة تامين صحي حكومي ، يستفيد منها (1234549) مواطن فلسطيني مدني في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) .

وعن الانتساب للتأمين الصحي قال الاحمد ان موظفي الحكومة يحظون بالنسبة الاعلى بواقع 22%  يليهم نقابات العمال 21% ، ومن ثم عمال الخط الاخضر بنسبة 18% فالشؤون الاجتماعية 14% ، ويليها تأمين الاسرى والمحررين بواقع 7 % .

ونوه الاحمد الى ان وزارة الصحة تصرف ما نسبته 5.7% من بطاقات التأمين الصحي بشكل مجاني الى المناطق المهدده بالمصادرة والمهمشة مثل الخان الاحمر والمناطق القريبة من الجدار الفاصل ومناطق الاغوار والبلدة القديمة في الخليل ، كذلك تصرف ما نسبته 5.6% كتامينات مجانية للعاطلين عن العمل ، فيما لا تتعدى نسبة الاشتراك بالتامين الصحي بشكل خاص ما نسبته 1% فقط ، موضحا ان ما يدخل موازنه وزارة الصحة من عائدات التأمين الصحي لا يتجاوز ال 15 % فقط .

#وزارة الصحة

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