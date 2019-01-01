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قوات الاحتلال تعتقل شابين وتستدعي آخر من القدس

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين واستدعت آخر من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت الشابين مجد محمد موسى درويش، ومحمد حسين معوز عبيد، عقب دهم منزلي ذويهما في البلدة، وتفتيشهما.

كما سلّمت قوات الاحتلال استدعاءً للشاب عطا درباس، للتحقيق معه.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، الليلة الماضية، في العيسوية، تخللها اطلاق قنابل الصوت والغاز، ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

#الاحتلال

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