الاحتلال يجري مسحاً هندسياً لمنازل منفذي عملية بيت فجار

القدس المحتلة / سما /

أجرت قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسحاً هندسياً لمنازل منفذي عملية بيت فجار "مستوطنة مجدال عوز" والتي أدت لمقتل جندي إسرائيلي طعنًا في السابع من الشهر الجاري.

وتسبق هذه الخطوة عملية هدم منازل المنفذين الثلاث، ويلجأ الاحتلال لهدم منازل منفذي العمليات كوسيلة لردعهم، فيما توصفها جهات حقوقية بأنها سياسة عقاب جماعي غير قانونية.

وكان جهاز الشاباك أعلن في العاشر من الشهر الجاري اعتقال كلًا من نصير صالح عصافرة، وقاسم عارف عصافرة، وكلاهما أبناء عم من سكان بلدة بيت كاحل في الخليل بدعوى أنهما نفذا العملية بمشاركة شخص ثالث.