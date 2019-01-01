ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الثلاثاء، مصادقة مجلس الوزراء على استكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.

كما أبرزت هدم جرافات الاحتلال لمنزل ومطعم في بيت جالا، ومصادقة حكومة الاحتلال على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي قرية الجانية غرب رام الله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة:"

بشارة يعيد 81 ألف و600 دولار للخزينة العامة التزاما بقرار الرئيس

"الفدائي" يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا للشباب ويضرب موعدا مع الامارات

57 يوما على إضراب الأسير حذيفة حلبية وسط تراجع حالته الصحية

عائلة السلطان تشكر الرئيس على رعايته الأبوية لابنها الشهيد تامر

مجلس الوزراء: السبت المقبل عطلة رسمية لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على خدمات "الأنروا" وتمويلها وتجديد تفويضها أولوية العمل للأشهر القادمة

وزير الأوقاف الأردني: الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني وهو حق مقدس للمسلمين وحدهم

"الأيام":

100 مستوطن يقتحمون "الاقصى" والتحقيق مع الشيخ عكرمة صبري

استمرار حملة الاعتقالات في قرى رام الله والجرافات تهدم منزلا ومطعما في بيت جالا

طائرات الاحتلال تقصف موقعا شمال قطاع غزة

نتنياهو يصادق على بناء 300 وحدة جديدة في مستوطنة "دوليف"

ترمب: خطة السلام قد تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

مجلس الوزراء يصادق على استكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات

الأغوار: فلسطينيون محرومون من مياه تتدفق من أراضيهم

"القدس":

الخارجية الأميركية تنفي.. وموقعها يؤكد شطبها للأراضي الفلسطينية

الطيران الإسرائيلي يقصف موقعا في بيت لاهيا والزوارق تستهدف الصيادين

المتطرف "غليك" يقود عشرات المستوطنين في اقتحام الأقصى

نتنياهو يأمر بإقامة 300 وحدة سكنية في مستوطنة "دوليف"

مجلس الوزراء يناقش تقرير أداء الحكومة ويصادق على استكمال مشاريع بنية تحتية

نتنياهو يطلع غانتس على التطورات الأمنية

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