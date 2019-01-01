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اعتقال 8 مواطنين خلال مداهمات متفرقة بالضفة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 8 مواطنين خلال مداهمات متفرقة بالضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين خلال مداهمات متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الرائد معتصم تيسير شتيوي، ونصفت عقل شتيوي ويوسف مصطفى شتيوي عقب دَهم منازلهم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وداهمت قوة للاحتلال بلدتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وتمركزت على مدخل بلدة بيت فوريك.

واعتدى مستوطنون على عدد من مركبات الأهالي ومنازلهم في قرية رافات غرب سلفيت.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير أحمد خاروف في حي أم الشرايط بالبيرة، إلى جانب ورشة حدادة في بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وفي الخليل، اقتحم الجنود بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة.

وأصيب المسن موسى عبيد إثر إلقاء قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه أهالي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وقد استهدف شبان البلدة قوات الاحتلال بزجاجة حارقة على مفرق حي الظهرة.

وأصيب الفتى سفيان النتشة من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، بجروح بعد تعرضه للاصطدام من مركبة لحراس المستوطنين.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم، أنه تم اعتقال 8 مواطنين بالضفة الغربية.

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