والا: ترامب يسعى للحصول على نوبل عبر صفقة القرن

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يستعجل بالإعلان عن "صفقة القرن"؛ بسبب طموحاته المتعلقة بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة عام 2020.

ووفقا للموقع، فقد أشار المراقبون إلى أن ترامب قد يعلن عن الشق السياسي من خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويرى محللون أن هذه الخطوة متعلقة بطموحات ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وأن ترامب يحتاج إلى إنجاز دبلوماسي كبير يميزه عن منافسيه الديمقراطيين والرئيس السابق، باراك أوباما.

ويقول الموقع إن ترامب كان ينظر إلى صفقتين مع كوريا الشمالية أو إيران بمثابة الإنجاز المحتمل، لكن الفرص لتحقيق الصفقتين مع بيونغيانغ وطهران تقلصت، ولذلك قرر ترامب التركيز على خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبيّن أن فريق ترامب يعتقد بأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط قد يمنح ترامب جائزة نوبل للسلام.