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شاهد ..إعلامي إسرائيلي معروف يثير غضب العرب بعد وصفهم بـ "وحوش بشرية وقتلة"

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..إعلامي إسرائيلي معروف يثير غضب العرب بعد وصفهم بـ "وحوش بشرية وقتلة"


القدس المحتلة/سما/

أطلق الإعلامي الإسرائيلي، يارون لندن، مساء الاثنين، أوصافا عنصرية مهينة للعرب، ناعتا إياهم بـ "الوحوش البشرية".

تصريحات لندن، الإعلامي المعروف البالغ 79 عاما من عمره، جاءت على قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في حلقة من برنامج "غيؤولا ولندن"، الذي يتشارك بتقديمه مع الإعلامية، غيؤولا إيفن ساعر​. وتناولت الحلقة قضية 3 مستوطنين إسرائيليين اختطفوا وقتلوا برصاص فلسطينيين عام 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال لندن: "العرب وحوش وقتلة، يقتلون بعضهم البعض أيضا. هم لا يكرهون اليهود فحسب، هم يقتلون أنفسهم أولا، من اليمين إلى اليسار ومن الأمام إلى الخلف ومن الشرق إلى الغرب، عرب يذبحون عربا".

وتابع لندن: "لا توجد مشكلة في ذلك. أنا لا أتحدث هنا عن الفلسطينيين فحسب بل عن الثقافة العربية".

وفي ختام حلقة البرنامج أضاف لندن: "قبل الانتهاء، همس معدو البرنامج في أذني بأن هناك احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحاتي بشأن القتل في الحضارة العربية".

وأردف: "العرب واليسار سيقولون إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن يساري ويقول أيضا إن العرب قتلة... هذا ممل.. لا تفعلوا ذلك".

وأدانت هيئة البث الإسرائيلية المسؤولة عن التلفزيون، تصريحات لندن، معتبرة إياها "تفوهات بائسة من قبل استفزازي وليس من شخصية ثقافية"، مشيرة إلى أنها تنتظر "من السيد لندن الاعتذار حتى يوم الغد"، وإلا فسيتم تعليق عمله.

من جهته، رفض لندن، المحسوب على ما تسمى "الأوساط الليبرالية الأشكنازية"، الاعتذار أو التعقيب على ما وجهه إليه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات

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